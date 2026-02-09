警察車両の赤色灯9日午後2時35分ごろ、福岡県桂川町土師の県道の丁字路で「車がのり面にぶつかって炎上している」と110番があった。乗用車とみられる車の中と外で性別不明の成人計2人が見つかり、いずれもその場で死亡が確認された。県警は2人の身元の確認を進めるとともに、事故の原因を調べている。県警によると、南北に走る道路に西側から車が進入し、東側のガードレールを突き破ってコンクリートブロックののり面に正面衝