香港で国家安全維持法に違反した罪に問われ、有罪判決を受けた「リンゴ日報」の78歳の創業者に対して、現地の裁判所は拘禁刑20年を言い渡しました。中国側は「当然厳罰に処されるべきだ」と主張しています。中国政府に批判的な論調で知られた香港紙「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏は、海外勢力と共謀し、国の安全を脅かしたなどとして、香港国家安全維持法に違反した罪などに問われ、去年12月、有罪判決を受けました。裁判所はき