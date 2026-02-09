４月に欧州で初めての海外公演に参加する歌舞伎俳優・中村鷹之資（２６）が、９日都内で取材会を行った。仏パリ、伊ローマ、独ケルンのそれぞれ国際交流基金日本文化会館で開催。舞踊「藤娘」を披露する前に「女方」の芸術性にも焦点をあて、その姿が出来上がっていくまでの過程も舞台上で実演される。舞踊には定評のある鷹之資。ふだんは立役（男役）が多いだけに注目される。「歌舞伎を語る上で男性が女性を演じることを理