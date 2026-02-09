架線トラブルで始発から一部区間で運転を見合わせていたＪＲ宇都宮線は、９日午後４時３４分に全線で運転を再開した。ＪＲ東日本によると、８日午後１１時１６分頃、同線の古河―野木間で架線が断線して停電が発生した。９日は始発から上下線で東京―小山間で運転を見合わせていたが、同日午前８時５５分に上野―久喜間で運転を再開していた。湘南新宿ラインは新宿―宇都宮間で終日取りやめる。