タレントのMatt（31）が9日、自身のインスタグラムストーリーズ更新。プライベートショットを披露した。Mattはストーリーズで、レストランのオープニングパーティーへの参加を報告。「ななちゃんにも会った」とつづり、女優・榮倉奈々（37）と頬を密着させる2ショットを投稿。別カットも投稿し「だいすきなお姉様」とつづった。