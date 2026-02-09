高市首相は9日午後、日本維新の会の吉村代表と党首会談を行い、連立政権の継続を確認しました。高市首相と吉村代表は連立政権を継続・強化し、引き続き、連立合意書に掲げた政策の実現を目指していくことを確認しました。また、維新の吉村代表は、党首会談で高市首相からは維新から閣僚を出す「閣内協力」の要請はなかったとしつつも、「話があれば前向きに考えたい」と述べています。日本維新の会・吉村代表「今日その（閣内協力