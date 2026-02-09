米プロフットボールＮＦＬの優勝決定戦「第６０回スーパーボウル」（８日、カリフォルニア州サンタクララ・リーバイススタジアム）は、シアトル・シーホークスがニューイングランド・ペイトリオッツを２９―１３で破り、１２シーズンぶり２度目の優勝を果たした。一方、熱戦のさなかに?チン入者?が現れ物議を醸している。シーホークスのリードで迎えた第４クオーターに突如、南のエンドゾーンから上半身裸の男がフィールドに乱