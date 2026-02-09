昨シーズンに引き続き、お笑いコンビ・バッテリィズが「スカパー！プロ野球アンバサダー」に続投することが決定した。アンバサダー2年目となる2026シーズンは、プロ野球春季キャンプが盛り上がる沖縄からスタート。中日ドラゴンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスのキャンプを訪問し、現地ならではの熱気を体感した。今回は、2026シーズンの初仕事を終えた二人に、沖縄キャンプで感じたプロ野球の魅力や、アンバサダーとしての意気