パリ発の人気紅茶ブランド「NINA'S」のティーサロン東京都・日比谷駅から徒歩約2分、「東宝日比谷プロムナードビル」の2階にある「LE SALON DE NINA’S 日比谷」。フランス・パリに本店を構える紅茶ブランド「NINA’S」のティーサロンです。店内はフランスの宮殿のようなラグジュアリーな雰囲気。マリー・アントワネットにも愛されたフレグランスや天然のアロマや花びらなどを、ティーブレンダーが香りづけした「NINA’S」のフレー