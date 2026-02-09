2022年北京五輪のフリースタイルスキー女子で2個の金メダルを獲得した、中国の谷愛凌（アイリーン・グー）選手が、2026年2月8日にインスタグラムを更新。開催中のミラノ・コルティナ五輪で、スロープスタイルで決勝に進出したことを報告した。「オリンピック大好き！」谷選手はインスタグラムで、「スロープスタイルの決勝行けた！ 簡単じゃなかったけど、やってみせた！ オリンピック大好き！」と喜びをつづった。投稿には、スキ