整形や美容施術など、費用をかければいくらでも美を追求できる時代になった。一方で、その価値は常にリスクと隣り合わせであることも、改めて浮き彫りになっている。【写真】美容施術で両頬が真っ赤に火傷した元韓国アイドルガールズグループAOAの元メンバー、クォン・ミナが皮膚科施術中に顔にやけどを負ったと訴え、法的対応に乗り出したことで波紋が広がっている。今回の件を受け、過去に医療事故を公表したハン・イェスル、ユ