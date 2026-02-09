新体制timeleszとして初めてのドームツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 FAM DOME」を成功させたtimelesz。今回のライブは、社会現象となったオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（通称タイプロ）での課題曲を中⼼に構成され、この1年の成⻑ぶりを感じさせるエモーショナルなステージの数々を披露した、2⽉5⽇（⽊）の最終公演をレポートします。新体制初の楽曲「Rock