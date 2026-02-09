衆院選2026の投票岡山市役所岡山・北区 今回の衆議院選挙の投票率がまとまりました。岡山県、香川県とも2024年10月の前回を上回りました。 岡山県は53.82％で前回を3.58ポイント上回りました。香川県は56.57％で前回を3.63ポイント上回りました。 岡山県の18歳と19歳の投票率は前回と比べて3.94ポイント高い40.55％でした。 岡山県選挙管理委員会によりますと、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた2016年