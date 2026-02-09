衆議院選挙は9日に投開票が行われ、福岡2区では自民への追い風を受け、ライバル候補におよそ6万票の差をつけて自民・鬼木誠さん（53）が当選しました。9日朝、街頭にいました。■鬼木氏（1月22日）「参政党に票を食われるとか、公明党の票が減るとか、足し算・引き算だけで考えると絶望的。」今回の選挙戦は当初、陣営から「全く戦いにならないのでは」と悲観的な声も上がっていました。潮目が変わったのは、高市首相が応援に駆け