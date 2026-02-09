9日の静岡県内はすべての地点で最低気温が氷点下となりました。また8日は、冬型の気圧配置が強まり県内各地で雪が降るなど厳しい寒さとなっています。各地で雪景色が広がった9日朝の静岡県内。9日の県内の最低気温は、御殿場市で氷点下10.2度三島市で氷点下7.0度をはじめとし、県内15の地点で今季最低の気温となりました。8日の静岡市では…。（記者）「午後4時すぎの静岡市葵区です。大きいものでは1センチほどの雪が降っていて、