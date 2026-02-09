中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京2月9日】中国国家外貨管理局が7日に発表した2026年1月末時点の外貨準備高は3兆3991億ドル（1ドル＝約157円）で、前月末比で412億ドル（1.2％）増加した。同局によると、1月は主要国・地域の財政・金融政策や経済見通しを背景に、主要通貨に対するドルの強さを示すドル指数が下落し、世界の主要金融資産価格が上昇したことが、外貨準備高を押し上げた。また、中国