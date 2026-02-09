週明け９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４６７．２１ポイント（１．７６％）高の２７０２７．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３６．９５ポイント（１．５２％）高の９１６８．３３ポイントと反発した。売買代金は２５５１億４１６０万香港ドルとなっている（６日は２４７８億６５３０万香港ドル）。米株高が好感される流れ。先週末の米株市場