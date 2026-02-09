島村楽器は、三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園（兵庫県西宮市）に音と楽器の屋内テーマパーク『OTOVIVA（オトビバ）』を2026年初夏に常設オープンすると発表した。【画像】音と楽器の屋内テーマパーク『OTOVIVA（オトビバ）』ロゴ『OTOVIVA』は、昨年6月に開業した補聴器専門店「Baton」に続く新規事業の第二弾。未就学児〜小学生を対象とした同社初の常設型テーマパーク事業となる。「従来の楽器店や音楽教室は、問