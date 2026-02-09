最強寒波の襲来で9日朝、氷点下の寒さとなった神奈川県内にできた長い行列。今日2月9日は肉の日。ということで川崎市にある精肉店では、和牛100グラム398円が314円に値下げされるなどお得なセール品が並びました。一方、東京・秋葉原にあるステーキ専門店では、肉の日限定のチャレンジ企画が行われています。アツアツの鉄板にのった分厚いステーキの上には、炒め野菜がドドン！これに山盛りのご飯とみそ汁がついた、総重量4kgの特