ミラノ・コルティナオリンピックではさっそく日本勢の活躍が伝えられていますが、秋田の中学生も負けていません。青森県で行われているスケートの国民スポーツ大会、国スポで先日every.でも紹介した秋田市の桜中3年齊藤悠斗選手が高校生に交じり堂々の7位入賞です。予選を勝ち上がり、8日。国スポの少年男子1000m決勝に進出した秋田市の桜中3年齊藤悠斗選手。国スポのスケートの少年の部は中学3年生から出場でき