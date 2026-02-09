元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さん（42）が8日までにインスタグラムを更新。6.1キロの減量に成功した"ダイエット飯"を紹介しました。【写真】減量後、シュッとした丸山桂里奈さん丸山さんは、以前の投稿で「ダイエット成功しました！！とりあえずは6.1キロ減」と報告。夫の本並健治さん、作家の長井かおりさん、女優・タレントの矢田亜希子さん、お笑い芸人のみやぞんさんとのツーショットもアップしており、「