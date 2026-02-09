女子バスケットボールWリーグ2部・フューチャーリーグのアランマーレ秋田です。フューチャーリーグでは、2位のチームが1部・プレミアへの昇格をかけた入れ替え戦に出場できます。 アランマーレは1日に行われた最終戦で勝利し、その2位に浮上していました。この時点で3位だった山梨の最終戦の結果次第では入れ替え戦に出場できる可能性がありましたが…