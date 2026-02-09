中国交通運輸部によると、「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）開始から7日目に当たる2月8日、社会全体の地域を跨いで移動した人の数は前日比0．8％増、前年同期比0．8％増の延べ2億2428万人に達すると見込まれている。これにより、春運の第1週における累計移動者数は前年同期比2．0％増の14億1322万7000人、1日平均2億189万人になるとみられている。人民日報が伝えた。全体的