中国東部の浙江省温州市瑞安にある、中国国内で押し出しスパンが最大となる道路・鉄道併用の多塔式剛性吊橋である永寧大橋が2月6日午前、正式に開通しました。この橋は浙江省初の多用途の2層構造特大橋であり、上層部は温州と瑞安を結ぶ温瑞快速道路が走り、下層部は今後、都市間鉄道S3線および飛雲江を渡る他の鉄道が敷設される予定で、都市間鉄道、高速道路、一級道路、自転車および歩行者通路を一体化した総合的な河川横断通路