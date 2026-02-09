Photo: Daisuke Ishizaka 求めてた2-in-1充電器、ついに見つけました。Apple Watchを使い始めて今年で早10年。充電ケーブルやワイヤレス充電スタンドなど、これまでさまざまな充電スタイルを試してきました。自分にぴったりなのは自宅と外出先の両方で簡単に充電ができて、なおかつ持ち運びに優れたもの。「気軽にどこでも挿せて、使用するケーブルは最小限に抑えられる小型充電器がベストな