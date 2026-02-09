◆ 日本人ルーキートリオが揃い踏みMLB公式は現地時間8日、米データサイト『FanGraphs』による今季の成績予測をもとに期待のルーキー14選手をリストアップ。トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（25）、ヒューストン・アストロズの今井達也投手（27）が揃って選出された。岡本についてはNPBで6年連続30本塁打以上、通算OPS.882という実績を紹介するとともに、今季22本