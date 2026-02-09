「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、3月11日（水）から、サンリオのキャラクター“ハローキティ”とのスペシャルコラボレーションブックを、全国の「ファミリーマート」および書店で発売する。【写真】書店限定カラーのピンクも展開！特別なコレクションの詳細■スペシャルシューティングも収録今回登場するのは、「Maison de FLEUR」で人気の“いちご”モチーフをテーマに、いちごのリボンをまとったハローキテ