単独で議席全体の３分の２を上回る３１６議席を獲得し自民党の“歴史的大勝”となった今回の衆院選。派閥の政治資金パーティー裏金事件に関わり、前回の衆院選では公認を得られなかったり比例の重複立候補が認められず落選したりした議員も相次いで当選を果たしました。（自民党下村博文氏）「１年４か月ぶり国政に戻ることができました。しっかり仕事で頑張ります。みなさんありがとうございました」（自民党丸川珠代