最新の全国映画動員ランキング（2月6日〜8日の3日間集計、興行通信社調べ）は、長月天音が「小学館文庫小説賞」大賞を受賞したベストセラーシリーズを、浜辺美波と目黒蓮のＷ主演で映画化した『ほどなく、お別れです』が、初日から3日間で動員45万4100人、興行収入6億3900万円をあげ初登場1位に輝いた。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアルとあるきっかけで葬儀会社に就職したヒロインと、指南役の葬祭プランナーがタッグ