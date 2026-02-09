2月8日に行われた衆院選。新潟1区は、自民党の内山航氏が初当選を果たし、中道改革連合の西村智奈美氏が敗れましたが、西村氏は比例復活を果たし、8期目の当選となりました。小選挙区敗北後の敗戦の弁です。 ■中道・前西村智奈美氏の敗戦の弁 皆様、夜遅くまでお残りをいただいて、本当にありがとうございます。私、西村ちなみ、だいま小選挙区での落選確実というのは変な言い方ですけれども、そのような報道がありまして、皆