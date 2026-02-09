開設７３周年記念「たちあおい賞争奪戦・Ｇ３」が１２日から１５日まで静岡競輪場で開催される。このＰＲのため静岡市公営競技事務所の國分英夫所長ら関係者が９日、静岡市出身で同競輪場のＣＳ放送キャスターを務めている半田いまりさんを伴い、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。Ｓ班から郡司浩平（神奈川）、吉田拓矢（茨城）が参戦を予定している中、地元の熱い期待を背負うのは深谷知広。２１年に静岡支部へ移籍し