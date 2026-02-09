元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、8日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜午後0時55分）に出演。母校の立大野球部時代の裏話をした。今回は「池袋で至高のラーメンを探し求める1時間SP」。長嶋と博多華丸（55）、大吉（54）の3人で街ブラした。ロケは立大がある池袋駅近辺からスタート。長嶋は「（ロケをしている）こっちは東口なんですけど、大学は西口なんですよ」と話し始めた。「実はこっち側はよく来た」。