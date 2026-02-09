2月8日に実施された第51回衆議院議員総選挙において、自由民主党が単独で圧倒的な議席を確保し、大勝を収めた。これまで高市早苗政権は、石破前政権から引き継いだ少数与党という政治的脆弱性を抱えていたが、この選挙結果によってその制約は雲散霧消し、国民からの強力な信任という政治的お墨付きを得た。高市総理にとって、自らの理想を形にする政権運営の真のスタートは、まさにここから始まると言える。対中“戦略的自制”を継