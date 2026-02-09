中食事業を中心に展開するCqreeは、「ドバイチョコ」の進化系スイーツとして、現在韓国のSNSを中心に注目を集めている「ドバイチョコ餅クッキー(ドバイチョンドゥククッキー)」の卸販売を開始した。ドバイチョコ餅クッキー/ドゥチョンク(두쫀쿠)/DUBAI CHOCO MOCHI同商品は、芳醇なピスタチオペーストを贅沢に絡めた黄金色のカダイフを、独自製法によって伸びるもちもち生地で包み込み、仕上げにほろ苦いココア