ノルディックスキー・ジャンプ男子は、日本時間１０日の午前３時から個人ノーマルヒルが行われる。注目は連覇を狙う王者、小林陵侑（チームＲＯＹ）だ。２日にＷ杯が開催されていたドイツからイタリア入り。当地でのジャンプ練習では「本調子ではない」と話していたが、今季のＷ杯では２勝を挙げ、個人総合も２位につけている。８日（現地時間）の練習後は取材に対応せず、集中モードに突入している。修正能力も高く、はまれば