巨人は９日、読売新聞東京本社、よみうりランドと３月１日にジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）の開業１周年を記念した「ＧＲＯＷＩＮＧＯＯＤ！ＤＡＹ」を開催すると発表した。当日はファンや地域の方々と「街・カラダ・好奇心」の３つを育む参加型イベントを行う。ジャイアンツタウンおよび最寄り駅周辺でのクリーンアクション（ゴミ拾い）や豚汁のふるまい、グラウンドでの運動、普段は関係者以外入れないロッカー