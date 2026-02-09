カルビーは2月16日から、「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」(オープン価格/216円前後)を全国のセブン - イレブン店舗にて数量限定で販売する。「じゃがりこ ノリノリノリノリ味」(オープン価格/216円前後)「じゃがりこ」は、"女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子"というコンセプトのもと、独自の製法の心地よい食感が楽しめるスナックとして1995年に誕生し、発売30周年を迎えたロングセラー商品。同商品はこれまで、「