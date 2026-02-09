ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で銀メダルを獲得したアイスダンス日本代表の森田真沙也が９日に自身のＳＮＳを更新。喜びの声を述べた。インスタグラムで「ミラノオリンピック団体戦ありがとうございました！チームＪＡＰＡＮ全員の団結で素晴らしい結果を得ることができて、とても嬉しいです！たくさんのサポートのおかげでここまで来ることができて幸せの限りです」と始めて、「また、今回チームキャプテ