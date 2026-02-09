【モデルプレス＝2026/02/09】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが2月18日に発売する両A面シングル「爆裂愛してる ／ 好きすぎて滅！」より、新ビジュアルが公開。さらに、発売記念フリーライブの開催も決定した。【写真】人気5人組アイドル、ゴージャスな最新ビジュ◆M!LK、最新ビジュアル公開＆フリーライブ開催M!LKが2026年の第1弾として発売するのは、メジャーデビュー後8枚目にして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きす