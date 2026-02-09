【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの川崎希が2月8日、自身のInstagramを更新。モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが娘に離乳食をあげる様子を公開した。【写真】38歳元AKB「可愛すぎて悶絶」夫の膝の上で離乳食頬張る0歳次女◆川崎希、次女に離乳食をあげる夫公開川崎は「今週のpic」とつづり、写真を多数投稿。「カフェで離乳食」とコメントを添え、カフェのテラス席で0歳次女を抱いて離乳食をあげるアレクサン