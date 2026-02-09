大雪から一転、次は大雨に注意が必要です。明日10日(火)は西から天気が下り坂で、11日(祝:建国記念の日)は東北まで広い範囲で雪ではなく、「雨」となるでしょう。関東など少雨の所では恵の雨となりますが、積雪の多い所では、なだれや屋根からの落雪など融雪災害に注意が必要です。10日(火)は西から天気下り坂11日建国記念の日は広く「雨」強烈寒気の影響で、8日(日)は日本海側ではドカ雪、東京都心など太平洋側でも雪が積もりま