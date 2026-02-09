通貨オプションボラティリティードル円１週間１０．３％付近、根強いヘッジ需要 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.346.508.467.61 1MO9.576.398.137.30 3MO9.606.648.417.50 6MO9.486.808.547.76 9MO9.486.978.647.90 1YR9.377.008.697.96 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.0010.508.65 1MO8.749.588.24 3MO