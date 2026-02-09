中国は衆院選の結果について、どのように反応しているのでしょうか。坂元亮太記者の中継です。自民党の圧勝に、中国政府内の関係者からも「想像以上だ」との声があがっています。中国側は、今後の高市政権の出方に警戒感を強めています。中国外務省の報道官は先ほど行われた会見で、高市政権を念頭に「日本の極右勢力が判断を誤り好き勝手に行動すれば、必ずや日本国民の抵抗と国際社会の批判に直面するだろう」と述べました。また