衆議院選挙での自民党の圧勝を受けて、日経平均株価は大きく値を上げ、史上最高値を更新しました。東京株式市場では取引開始直後から全面高となり、日経平均株価の上げ幅は一時3000円を超え、株価は5万7000円を上回る場面もありました。終値は5万6363円と史上最高値を更新しています。予想を上回る自民党の圧勝は市場にとってサプライズで、市場関係者は「海外の投資家は日本の政治リスクが大きく低下したとみていて、今後も日本株