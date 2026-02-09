フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が８日に放送され、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優、俳優の水野美紀、沢村一樹がＭＣを務めた。この日は、元日向坂４６の齊藤京子がゲスト出演。「全然ちゃんとして真面目で、完璧でって（周囲から）思われるなら思われてもいいんだけど。疲れちゃうから」と鑑定されると、齊藤はうなずきながら「アイドル時代とかでも、悔しい思いをしたりする瞬間があって。みんな