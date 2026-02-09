氷見市は新年度、これまで市内の小学校で行なってきた学校給食費の無料化を中学校にも拡大する方針です。実施によって氷見市の学校給食費は小学校と義務教育学校、中学校で無料となります。氷見市によりますと、対象の児童・生徒は2200人余りで、新年度当初予算案に事業費として1億6587万円を盛り込みます。対象を広げることで市は子育て家庭の経済的負担を減らし、安心できる子育て環境につなげたいとしています。氷見市の新年度