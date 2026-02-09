阪神の石井大智投手（28）が8日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。プロ入り、そして侍ジャパン入りを目指すきっかけとなった選手への思いを語った。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバーに選出されている石井。元巨人投手の槙原寛己氏（62）からインタビューを受けた。石井がプロ入り、そして侍ジャパン入りを目指すきっかけとなった選手がいる。「成田翔。僕、