Jリーグが来シーズンから秋春制に移行するのに伴って開催される特別リーグ「Jリーグ百年構想リーグ」。カターレ富山がきのうアウェーで開幕戦に臨みました。Jリーグは来シーズンから8月開幕・6月に終える秋春制に移行します。これに伴う移行措置として今月から6月まで開催されるのが「百年構想リーグ」です。カターレはきのう、アウェーでJ3の高知ユナイ