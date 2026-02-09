衆院選の投開票から一夜明けた９日、改選前の「８」から「１」へと大きく議席を減らしたれいわ新選組が、都内の参議院議員会館で会見を開いた。会見には大石晃子共同代表らが出席した。結果を受け「悔しくて危機感でいっぱい」と話した大石氏は、１議席を獲得したことに「みんなで頑張って、小指でつながった」とした。高市早苗首相について「刷新性のある方と思っていない」とし、敗因について「れいわ新選組は刷新性がある