好意を抱いた相手に投資話を持ち掛けられ、にかほ市に住む50代の女性が現金と暗号資産、あわせて1,386万円相当をだまし取られました。由利本荘警察署の調べによりますと、にかほ市に住む50代の女性は去年8月ごろ、メッセージアプリのメッセンジャーから届いたメッセージをきっかけに、日本人男性を名乗る相手とやりとりを重ね、好意を抱くようになりました。その後、相手から金の取り引きに関する投資話を持ち掛